В российских дилерских центрах появились внедорожники Tank 700

Внедорожники Tank 700 от Great Wall Motor заметили у столичного дилера марки до официальной презентации. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

«Модель уже полностью сертифицирована, а ее официальные продажи начнутся в октябре», — говорится в сообщении портала.

Tank 700 — рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Дорожный просвет составляет 245 мм, салон рассчитан на пять человек. Это самая крупная модель китайского бренда на сегодняшний день.

Автомобиль можно будет купить с гибридной системой Hi4, состоящей из V6 3.0, электромотора и 9-ступенчатой АКП. Суммарная отдача — 422 л.с., запас хода на электричестве — до 95 км. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 10,8 л на 100 км.

В Китае же внедорожник получил трехлитровый V6 на 360 л.с., 163-сильный электромотор, а также девятиступенчатый «автомат».

До этого в Китае стартовали продажи модернизированной версии кроссовера IM LS6.

Новый IM LS6 — самый маленький электромобиль в линейке компании. Его длина теперь составляет 4910 мм (+6 мм к прежней модели), а колесная база — 2960 мм (+10 мм). Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd — 0,237. IM LS6 имеет безрамочные двери с электрозамками, причем с внутренней стороны привычных рукояток для отпирания замков нет — только кнопки.

Базовый IM LS6 теперь имеет задний привод с одним мотором мощностью 290 л.с. Полноприводная модификация — это два двигателя суммарной отдачей 776 л.с. Цена автомобиля — 217 тыс. юаней (2,9 млн рублей по курсу на момент публикации). Примерно за такую сумму в России собираются продавать Lada Aura.

Ранее сообщалось, что продажи кроссоверов Bestune T90 на российском рынке начнутся в конце октября.