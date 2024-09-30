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Россиянам рассказали, что будет с ценами на авто после повышения утильсбора в октябре

Автоэксперт Кадаков: цены на китайские авто могут вырасти на 5-7% в октябре

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Depositphotos

Индексация утилизационного сбора на автомобили в России с 1 октября приведет к росту цен на машины, однако, он будет постепенным. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.

«Тут все зависит от политики китайских компаний. Есть информация, что ряд дилеров уже получили письма от представительств китайских компаний, в которых сообщается: с 1 октября прайс-лист на модели отдельных брендов повысится на 5-7%. Не так значительно, как вырастет утильсбор. Да и не факт, что их правда уже завтра повысят», — сказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, в свою очередь, добавил, что подорожание затронет и отечественные машины. По их мнению, на автомобильном рынке на фоне этого может наступить спад продаж, особенно это затронет самый массовый сегмент — автомобили за 2-3 млн рублей.

В середине сентября Минпромторг утвердил долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года. Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

Ранее стало известно, кого не коснется повышение утильсбора в октябре.

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