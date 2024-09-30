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Российским автомобилистам рассказали, когда лучше «переобувать» машину

Синоптик Тишковец порекомендовал водителям не менять шины до ноября

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Менять летние шины на зимние российским автомобилистам можно в ноябре. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Автовладельцы в Центральной России могут как минимум на месяц отложить заботу о смене шин на зимние: октябрь в регионе ожидается на 2-3 градуса теплее климатической нормы», — сказал эксперт.

По его словам, среднесуточная температура воздуха станет ниже +5 лишь к концу октября — началу ноября.

До этого руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев заявил, что шины лучше покупать качественные.

По словам эксперта, если бюджет при покупке шин сильно ограничен, можно обратить внимание на китайских производителей. Можно изучить данные о конкретной марке: мнения других автовладельцев, кто уже эксплуатирует эти покрышки, мнения экспертов и результаты тест-драйвов.

Кроме того, можно рассмотреть в качестве альтернативы российские шины. Среди отечественных брендов есть хорошие варианты, сопоставимые с китайским качеством.

Ранее россиянам объяснили, когда нужно покупать шины.

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