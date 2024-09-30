Россиянам объяснили, когда нужно покупать и менять шины

Для покупки новых покрышек не следует ждать заморозков, лучше сделать это заранее. Таким мнением с «Известиями» поделился владелец магазина «Покрышка.ру» Алексей Шастов.

«Чтобы продлить срок службы шин, слишком сильно спешить с их «переобувкой» не стоит. Дело в том, что в зимних шинах в резину добавлены специальные пластификаторы, чтобы покрышки оставались мягкими в мороз и сохраняли высокие показатели сцепления с поверхностью дороги, увеличивая безопасность движения. При слишком теплой погоде, особенно на высоких скоростях, такие шины гораздо быстрее подвергаются нагреву и износу», — заявил эксперт.

Шастов добавил, что если покупать шины заранее, то у автомобилистов будет возможность выбрать лучшие покрышки по соотношению цены и качества. Также им удастся сэкономить.

«Больше всех платят за покрышки те автовладельцы, которые дожидаются первых снегопадов и заморозков», — сказал он.

До этого собственник и руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев заявил, что причин, по которой автомобиль «ест» резину, может быть несколько.

Одна из них — неправильное давление в шинах. Если давление в шинах слишком низкое или слишком высокое, это может привести к неравномерному износу резины. Недостаточное давление вызывает износ краев шин, тогда как избыточное, наоборот, приводит к износу центральной части.

Кроме того, на неравномерный износ шин оказывает влияние сход-развал. Если он сделан неправильно, это может привести к тому, что покрышки будут изнашиваться быстрее с одной стороны.

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