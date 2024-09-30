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Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом под Краснодаром

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом и фурой на Кубани

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«Старокорсунская (новости) / Корсунка»' class="item-image" loading="lazy">
letrop11/Телеграм-канал «Старокорсунская (новости) / Корсунка»

В управлении СК по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры у станицы Старокорсунской. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Вечером 29 сентября фура и автобус столкнулись лоб в лоб на участке автодороги ТемрюкКраснодар — Кропоткин. Оба транспортных средства загорелись. Правоохранительные органы предварительно установили, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, следовавшем по маршруту Краснодар — Ставрополь. 112 сообщает, что водитель автобуса пытался совершить резкий маневр, чтобы избежать столкновения, но фура врезалась ему в бок. В автобусе находились 49 пассажиров — болельщики ставропольского гандбольного клуба «Виктор». Сегодня у команды был матч с краснодарским СКИФом. В муниципальном центре управления Краснодара заявили, что водитель фуры не выжил. По последним данным, в ДТП пострадал 31 человек.

Ранее житель Кубани рассказал, как спас пассажиров из горящего автобуса.

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