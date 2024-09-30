Назван самый безопасный китайский пикап

Китайский пикап JAC T9 заработал наивысшую оценку безопасности и надежности от независимой организации в Австралии ANCAP SAFETY. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

Отмечается, что конструкция кузова пикапа и опции безопасности получили максимальную оценку от аналитиков. В рамках испытаний модель проходила краш-тесты, которые считаются одними из самых строгих в мире. В программу испытаний вошли фронтальный удар на скорости 64 км/ч, два удара сбоку, испытания кресел и т.д. По их результатам пикап получил самые высокие оценки.

В мае в России поступили в продажу китайские пикапы JAC T9. На рынке модель представили в единственной комплектации. Новинка оснащена двухлитровым мотором на 224 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом». Также JAC T9 получил 10,4-дюймовый дисплей, датчики парковки спереди и сзади, климат-контроль и т.д. Грузоподъемность автомобиля составляет 1055 кг. Машину предлагают приобрести за 3,4 млн рублей.

Ранее JAC доработал популярный пикап для россиян.