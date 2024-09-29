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После ДТП с автобусом на Кубани госпитализированы 22 человека

МЧС: в больницу доставлены 22 пострадавших в ДТП под Краснодаром

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letrop11/Телеграм-канал «Старокорсунская (новости) / Корсунка»

После лобового столкновения фуры и автобуса под Краснодаром госпитализированы 22 пострадавших. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Вечером 29 сентября у станицы Старокорсунская фура и автобус столкнулись лоб в лоб на местной трассе. Оба транспортных средства загорелись. Правоохранительные органы предварительно установили, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, следовавшем по маршруту Краснодар — Ставрополь. 112 сообщает, что водитель автобуса пытался совершить резкий маневр, чтобы избежать столкновения, но фура врезалась ему в бок. В автобусе находились 49 пассажиров — болельщики ставропольского гандбольного клуба «Виктор». Сегодня у команды был матч с краснодарским СКИФом. В муниципальном центре управления Краснодара заявили, что в автобусе пострадали 25 человек, водитель фуры не выжил.

Ранее житель Кубани рассказал, как спас пассажиров из горящего автобуса.

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