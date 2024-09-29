В МВД назвали виновника крупной аварии под Краснодаром

По предварительным данным правоохранительных органов, установлено, что в Краснодарском крае водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что водитель фуры не выжил, его личность устанавливается. Количество пострадавших уточняется.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 29 сентября, в станице Старокорсунская. По данным Telegram-канала «112», автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. На борту находились 49 пассажиров. После лобового столкновения загорелись оба транспортных средства.

По предварительной информации министерства здравоохранения Краснодарского края, пассажиры живы. Семерых пострадавших увезла скорая. На месте работает 10 бригад скорой помощи, пострадавших определяют в больницы краевого центра.

Ранее в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом.