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Пыльные бури накрыли всю Россию и попали на видео

Пыльные бури накрыли автодороги по всей России и попали на видео

Пыльные бури накрыли автодороги во многих частях России, в том числе в Ростовской области, Калмыкии и Ставрополье. Об этом сообщают региональные СМИ.

«В связи с ухудшением погодных условий, сильным порывистым ветром, образовалась пыльная буря, в связи с чем видимость на автомобильной дороге регионального значения «Элиста-Арзгир-Минеральные воды» ограничена», — говорится в публикации Telegram-канала «ЧП Элиста».

Также пыльная буря накрыла два округа на Ставрополье, в том числе водители жалуются на видимость на федеральной трассе Кочубей – Минеральные воды. Аналогичная ситуация наблюдается и в Ростове.

В ГАИ автомобилистов призывают быть внимательными на дороге, снижать скорость и держать безопасную дистанцию.

До этого в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.

«Водитель автомашины Toyota Alphard, мужчина 2001 года рождения, двигаясь в направлении Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового транспортного средства JAC, вследствие чего допустил с ним столкновение. После этого произошло воспламенение легковой автомашины. В результате ДТП пострадал водитель и пятеро пассажиров Toyota», — заявили в Госавтоинспекции региона.

Ранее момент массовой аварии в Москве попал на видео.

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