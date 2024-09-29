Стало известно, кого не коснется повышение утильсбора в октябре

С 1 октября вступает в силу постановление кабмина о постепенной индексации утилизационного сбора (так называют налог, который импортеры и производители должны платить за каждое произведенное или ввезенное в РФ транспортное средство) на автомобили, пишут «Известия».

Газета сообщает, что базовая ставка утильсбора по-прежнему будет составлять 20 тыс. руб., но ее коэффициенты увеличатся в зависимости от возраста машины, объема и типа двигателя. Например, на новые транспортные средства не старше трех лет с двигателем объемом до 1 л коэффициент с октября увеличится с 4,06 до 7,5, что составит 150,2 тыс. руб. Для моделей старше трех лет коэффициент вырастет с 10,36 до 19,17, а платить придется 383,4 тыс. руб.

«Известия» также отмечают, что стоимость утильсбора может быть полностью или частично скомпенсирована российским автозаводам из бюджета в зависимости от степени локализации транспортного средства. Кроме того, в Минпромторге подчеркнули, что повышение утильсбора с 1 октября не коснется граждан, ввозящих машины в РФ для личного пользования.

«Для них действуют льготные ставки: 0,17 (3,4 тыс. рублей) для новых автомобилей и 0,26 (5,2 тыс. рублей) — для машин старше трех лет. Однако ими можно воспользоваться только в отношении автомобилей с мотором объемом не более 3 л», — напоминает издание.

Минпромторг в середине сентября утвердил долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года. На первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России более чем в 20 раз вырастет утильсбор на электромобили и гибриды.