Момент массовой аварии в Москве попал на видео

Момент столкновения автомобилей в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве попал на видеокамеры. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

«Водитель BMW не справился с управлением и вылетел на встречку: столкнулся с машиной ДПС, затем в них въехали еще две иномарки», — говорится в публикации.

ДТП на Кутузовском проспекте произошло ночью с 28 на 29 сентября. Там столкнулись четыре автомобиля: машина ДПС, Infiniti, BMW и Mercedes. В результате аварии пострадали инспектор ДПС и 23-летняя пассажирка BMW. Их увезли в больницу с травмами головы.

До этого в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.

«Водитель автомашины Toyota Alphard, мужчина 2001 года рождения, двигаясь в направлении Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового транспортного средства JAC, вследствие чего допустил с ним столкновение. После этого произошло воспламенение легковой автомашины. В результате ДТП пострадал водитель и пятеро пассажиров Toyota», — заявили в Госавтоинспекции региона.

Ранее пьяный водитель влетел в толпу людей в Кировской области.