Маршрутчик распылил перцовый баллончик россиянину за отказ показать чек

В Чите водитель маршрутки распылил перцовый баллончик пассажиру за отказ показать чек. Об этом сообщает Chita.ru.

«Водитель залил перцем мужчину, который отказывался показывать ему чек перевода за проезд», — сообщил очевидец.

Отмечается, что инцидент случился утром на остановке у Центрального рынка. По словам очевидца, пассажир не был пьян. При этом мужчина громко ругался матом в течение всей поездки.

До этого девять школьников пострадали после распыления перцового баллончика в школе Верхней Салды, один ребенок находится в реанимации.

Инцидент произошел во время четвертого урока в школе № 3 в Верхней Салде, по данным Telegram-канала Ural Mash, шестиклассник вышел в гардероб, взял из куртки одноклассника баллон и забрызгал газом все школьные туалеты.

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