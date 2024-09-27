Дагестанцев, набросившихся на сотрудников ДПС, отправили в СИЗО

В Дагестане суд арестовал трех мужчин, которые набросились на инспекторов ДПС после погони. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Суд избрал нападавшим меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Нападение на инспекторов ДПС произошло в Тарумовском районе Дагестана. Полицейские заметили на трассе автомобиль ВАЗ-2109 и заподозрили его водителя в употреблении алкоголя. Патрульные догнали автомобиль в селе Раздолье и предложили водителю и пассажирам проехать в отдел полиции.

Однако те набросились на полицейских с кулаками и повалили на землю одного из них. Один из сотрудников ДПС получил сотрясение мозга и перелом носа. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали инспектора-самозванца, который выманил у 85-летней пенсионерки 4,5 тыс. рублей под предлогом штрафа за неправильный переход улицы.