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В России на складах осталось 400 тысяч китайских автомобилей

Автоэксперт Мосеев: у дилеров осталось 400 тысяч китайских авто

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Виталий Аньков/РИА Новости

У дилеров и импортеров на складах осталось 400 тысяч новых китайских автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на автомобильного эксперта Олега Мосеева.

«На начало года на складах было 200 тыс. машин. За 8 месяцев ввезено 700 тыс. На заводах Haval и Автотор собрано 100 тыс. авто. Продано 600 тысяч. В сентябре ввоз скорее всего больше продаж в ожидании повышения утильсбора. Так что на складах на сегодня 400 тыс. машин. Это около 5-месячных продаж китайских брендов», — отметил Мосеев.

До этого стало известно, что Россия возглавила десятку стран с наибольшими объемами импорта автомобилей из Китая.

С начала 2024 года в Россию из Китая было вывезено более 705,5 тыс. автомобилей на сумму $1,6 млрд. За это же время в Мексику из КНР было отправлено 322,5 тыс. машин.

В начале сентября сообщалось, что в августе 2024 года в Россию было импортировано 89 тыс. новых легковых автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 12 лет.

Предыдущий месячный рекорд по импорту автомобилей в Россию был поставлен в августе 2012 года, когда в нашу страну было ввезено 120 тыс. новых машин. Предыдущий пик импорта (87,4 тыс. машин) пришелся на март 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Москве новые кроссоверы Wey стали поступать дилерам.

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