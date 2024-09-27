Завод «Москвич» освоил выпуск черно-белых автомобилей

Автозавод «Москвич» наладил производство кроссоверов «Москвич 3» с двухцветной окраской. Об этом сообщается в Telegram-канале завода.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы предлагать нашим клиентам новые опции и модели. Благодаря переходу на производство по технологии полного цикла, включая сварку и окраску, мы теперь можем выпускать двухцветные автомобили», — сообщила пресс-служба «Москвича».

Контрастные черные крыша и стойки кузова доступны для «Москвич 3» в сочетании с любым основным оттенком — белым, серым, красным или голубым. Двухцветная окраска доступна за доплату в 18 тыс. рублей. Завод уже начал отгружать такие автомобили дилерам.

Кроссоверы «Москвич 3» собирают в Москве с 2022 года. Бензиновая версия оснащается турбомотором 1.5 в паре с механической трансмиссией или вариатором.

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