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Стало известно, когда на парковках в Москве заработает динамический тариф

Mash: динамический тариф на московских парковках запустят с 1 ноября

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Максим Блинов/РИА «Новости»

С 1 ноября на московских парковках заработает динамический тариф для всех автомобилистов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Перед этим новая система проходила тесты.

«Цена за платную стоянку в центре столицы не раз опускалась до 0 рублей во время теста. Автомобилисты спокойно ставили свои авто и не платили. Сейчас проект будут обкатывать в реальных условиях на улицах: Ильинка, Новая площадь, Тверская Застава, Никитский переулок и Рождественский бульвар. Стоимость также будет начинаться от 0 рублей, а если парковка забита, то максимально может подняться до 800», — говорится в сообщении.

Динамический тариф — это проект плавающей стоимости парковки, которая зависит от загрузки стоянки. Чем больше машин — тем больше платят хозяева авто, и наоборот, вплоть до нуля.

До этого депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который в случае принятия позволит автомобилистам оплачивать со скидкой 50% штрафы за неоплаченную парковку.

Поправку предлагается внести в статью 32.2 КоАП РФ. Предполагается, что оплата со скидкой в 50% будет доступна в первые 20 дней после наложения штрафа. Авторы законопроекта полагают, что эта мера может привести как к снижению бюджетных доходов, так и к увеличению их за счет лучшей собираемости штрафов. Правительство в отзыве на законопроект указало, что он нуждается в существенной доработке.

Ранее сообщалось, что Госдума не поддержала законопроект о регистрации электросамокатов.

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