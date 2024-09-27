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Ястреб-тетеревятник разодрал голубя на автомобиле в Петербурге и попал на видео

В Петербурге ястреб-тетеревятник разодрал голубя на капоте автомобиля

В Петербурге хищник решил отобедать на капоте машины. Видео разместил Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

«На улице Софьи Ковалевской петербурженке Виктории Федоровой удалось повстречать обедающего на капоте хищника. Это ястреб-тетеревятник. Судя по окрасу, это молодая птица. С большой вероятностью, наш герой родился в Петербурге: в городе гнездится около десятка пар этих птиц», — говорится в сообщении.

До этого на Камчатке россиянин на электросамокате напугал медведя. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

«Косолапый устроил вечерний променад по столице полуострова. Томно бродил по набережной, наслаждаясь видами озера Култушное, пока не услышал сигнал двухколесного транспорта. От неизвестного звука хищник вздрогнул, быстро свернул прогулку и побежал восвояси», — говорится в публикации.

Также в Приморье нашли пострадавших от действий медведя отца и сына. По данным министерства природы региона, хищник ворвался в дом и нанес травмы двоим взрослым мужчинам, которых спасти не удалось. В ведомстве также заявляли о том, что тот же медведь съел собаку недалеко от дома россиян.

Позже выяснилось, что крупное животное напало на собак в приюте, который в результате лишился 35 животных.

Ранее в Москве таксист избил водителя автобуса и попал на видео.

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