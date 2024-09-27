Водитель, ездивший со скоростью 300 км/ч, влетел в фуру в Подмосковье

В Подмосковье водитель Audi RS5 на большой скорости врезался сзади в фуру, перестроившуюся в левый ряд. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подмосковная полиция».

«25 сентября в 00:50 на 83 км. автодороги М-12 «Москва-Казань» произошло попутное столкновение легкового и грузового автомобилей», — отмечается в сообщении полиции. Водителю, 25-летнему молодому человеку, выжить не удалось.

На опубликованном фото видно, что у автомобиля сорвана крыша. Telegram-канал Mash Batash уточняет, что водитель Audi часто превышал скорость и публиковал в соцсетях видео, на котором он за рулем Audi едет со скоростью 300 км/ч.

Молодой человек по имени Станислав был бизнесменом, занимался производством изделий из резины. За авто числилось почти 700 штрафов, утверждает Mash Iptash. У машины были номера с цифрами 666.

На видео с моментом ДТП видно, что Audi врезалась в полуприцеп через несколько секунд после того, как фура перестроилась. Грузовик остановился через некоторое время после удара.

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