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ГАИ в Москве объявила охоту на пьяных водителей в выходные

В Москве ГАИ анонсировала усиленный рейд против пьяных водителей с 27 сентября

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depositphotos.com

Госавтоинспекция Москвы проведет в выходные усиленный рейд по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения с 27 по 29 сентября Госавтоинспекция Москвы проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения», — отмечается в сообщении московской ГАИ.

Также в Госавтоинспекции призвали граждан не быть равнодушными к проблеме нетрезвого вождения и сообщать в полицию о замеченных водителях с признаками опьянения, а к автомобилистам — пользоваться такси и общественным транспортом в случае употребления алкоголя.

Сотрудники ГАИ готовы оперативно реагировать на сообщения о пьяных за рулем, заверили в ведомстве.

Ранее в Москве таксист разбил лицо водителю автобуса, предварительно разбив рукой стекло.

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