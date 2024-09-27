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Московский таксист разбил лицо водителю автобуса и попал на видео

В Москве таксист избил водителя автобуса и попал на видео

В Москве водитель такси разбил стекло в автобусе и ударил водителя несколько раз по лицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы» и публикует видеозапись инцидента.

Нападение произошло на западе Москвы, на остановке общественного транспорта в вечернее время.

«Водитель автомобиля такси, грубо нарушая общественный порядок, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать к ним пренебрежительное отношение, разбил ударом руки стекло пассажирского автобуса, после чего нанес несколько ударов в область лица водителя автобуса и скрылся», — отмечается в сообщении ведомства.

На видео видно, что мужчина в черной бейсболке и с длинной бородой вышел из-за руля такси и направился к автобусу. Он нанес не менее двух ударов по лицу водителя общественного транспорта. Агрессивного таксиста разыскали и задержали полицейские. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Расследование контролирует Кунцевская межрайонная прокуратура.

Ранее житель Узбекистана пожарил люля-кебаб в салоне автомобиля и снял это на видео.

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