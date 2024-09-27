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«АвтоВАЗ» решил привлечь Renault и Nissan в сервисы Lada

«АвтоВАЗ» расширил сервисную поддержку Renault и Nissan в России

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Renault

«АвтоВАЗ» напомнил о продолжении обслуживания в России автомобилей ушедших брендов Renault и Nissan и сообщил об акциях на их обслуживание.

До 31 декабря 2024 года действуют сезонные сервисные программы Renault и Nissan, включающие несколько специальных предложений. Комплексная диагностика за 499 руб. для всех владельцев автомобилей Renault и постгарантийных автомобилей Nissan, включающая 30 пунктов проверки автомобиля», — отмечается в сообщении «АвтоВАЗа».

Также владельцам Renault, которые запишутся онлайн в сервисы Lada, обещают карту помощи на дорогах, а владельцам Nissan — при ремонте на сумму от 14 тыс. рублей. Кроме того, «АвтоВАЗ» пообещал владельцам Renault и Nissan в российских регионах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) базовую стоимость ТО в 5,7 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что владельцы Lada Niva Travel начали ставить на них круиз-контроль самостоятельно.

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