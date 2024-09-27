В России продают уникальный УАЗ «Буханка»

В России на одном из маркетплейсов выставили на продажу электрическую «Буханку». Автомобиль продается за 2, 9 млн рублей.

Электрифицированный УАЗ «Буханка» создан НПП «Элькафа» из Крыма. Автомобиль оснащен 104-сильным электродвигателем с крутящим моментом 220 Нм. Запас хода — до 200 км. Время зарядки аккумулятора от сети 220 В — 12 часов, от 380 В — 4 часа.

Максимальная скорость машины составляет 85 км/ч. Имеется возможность подключения полного привода и переднего моста из салона.

До переоборудования в электромобиль машина проехала 85 тыс. км. После — 3 тыс. км в режиме заводских испытаний. Жизненный цикл электромобильного оборудования — 700 тыс. км пробега.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное производство электромобиля Lada e-Largus 25 сентября. Машина будет продаваться по цене от 3,9 млн рублей без учета субсидий.

Для пассажирской версии запас хода составляет 420 км, грузовая доступна в двух вариантах, с одним или двумя аккумуляторами. Запас хода фургона составит 320 или 400 км.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, в США за сумму, за которую «АвтоВАЗ» продает электрический универсал Lada e-Largus, можно купить более современный и технологичный автомобиль Tesla с автопилотом.

По его мнению, основными потребителями Lada e-Largus станут административные ведомства, которых будут принуждать к этому. Дальше эти машины начнут поставлять в такси. Обычному же человеку такая машина не нужна, потому что любой электромобиль с гораздо высокими характеристиками будет стоить дешевле.

Ранее стало известно, что в России зафиксировали бум спроса на гибриды и электромобили.