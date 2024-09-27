Владельцы Lada Niva Travel начали самостоятельно их дорабатывать

Владельцы внедорожников Lada Niva Travel начали самостоятельно устанавливать на свои автомобили круиз-контроль. Об этом сообщает портал «Лада. Онлайн».

«В настоящий момент круиз-контроль и ограничитель скорости устанавливается с завода на Lada Niva Travel в комплектациях Luxe (к которым также относятся [BLACK] и KHL). А вы знали, что данной опцией комфорта можно самому дооснастить версии без круиза?» — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что владелец Lada Niva Travel в версии Comfort24 доработал конструкцию своего внедорожника, доукомплектовав его круиз-контролем и ограничителем скорости. Для этого он купил оригинальный правый подрулевой переключатель для Lada Granta, Kalina-2, Niva Travel с соответствующим функционалом.

Далее владелец автомобиля заменил подрулевой переключатель на новый и сбросил комбинацию приборов до заводских настроек.

До этого стало известно, что владельцы Lada Vesta и XRay начали устанавливать на свои машины дефлекторы обдува от автомобилей Volkswagen Passat для улучшения микроклимата в салоне.

Для доработки конструкции своего автомобиля автор идеи приобрел специальные гофры, а также дефлекторы обдува задних пассажиров от Volkswagen Passat B8.

После монтажа дефлекторов, поток воздуха можно направлять на тело или лицо. Кроме того, кондиционер стал лучше охлаждать воздух в задней части машины.

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