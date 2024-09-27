Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума не поддержала введение скидки на транспортный налог

В Госдуме не поддержали скидку на транспортный налог для примерных водителей

close
Depositphotos

Государственная дума отклонила законопроект о скидке в размере 50% на транспортный налог для водителей, которые в течение года не привлекались к ответственности за нарушение ПДД.

Соответствующий законопроект был представлен в 2023 году вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым («Новые люди»). По его словам, увеличение числа примерных водителей и снижение количества пострадавших в ДТП позволит снизить бюджетные расходы на оказание медпомощи.

В комитете Госдумы по бюджету и налогам считают, что вопросы стимулирования собственников транспортных средств к соблюдению ПДД «не относятся к предмету правового регулирования Налогового кодекса».

«Возможность изменения сумм налогов не ставится в зависимость от соблюдения налогоплательщиками положений федеральных законов, устанавливающих обязанности граждан. Таким образом, налоговые льготы не могут вводиться в целях стимулирования собственников транспортных средств к соблюдению норм и правил дорожного движения», — говорится в заключении профильного комитета парламента на законопроект.

До этого сообщалось, что Госдума осенью рассмотрит законопроект, предусматривающий введение штрафов за опасное вождение. Если закон будет принят, он вступит в силу с 2025 года. Опасное вождение включает невыполнение требований уступить дорогу автомобилю с преимущественным правом, перестроение в условиях интенсивного движения при заполненных полосах, а также несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала.

Штраф за первое нарушение составит от трех до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев. По словам авторов инициативы, до 80% дорожно-транспортных происшествий происходят из-за агрессивного вождения.

Ранее сообщалось, что Госдума увеличит штраф за отказ водителей останавливаться по требованию полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами