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Рогозин раскритиковал качество автомобилей УАЗ

Сенатор Рогозин рассказал о бракованных автомобилях УАЗ, поставляемых для СВО

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rg.ru

Сенатор Дмитрий Рогозин раскритиковал качество автомобилей марки УАЗ, которые поставляются на СВО. Об этом он заявил в своем Telegram-канале и обратился к руководству завода.

«Я вроде уже писал об отвратительном качестве поставляемых на фронт автомобилей производства УАЗ. Может, хватит над парнями издеваться? Вы сами не хотите постоять в обнимку с отвалившимся на ходу рулем где-нибудь на обочине между Токмаком и Работино? Война идет, а вы на фронт брак гоните. Стыд и позор! Думаете, война все спишет? Ошибаетесь», — написал Рогозин.

Он предложил директору и технологам завода приехать на СВО и разобраться с причинами брака автомобилей УАЗ.

До этого стало известно, что в России создадут новый легкий военный автомобиль «Витязь», оснащенный системой РЭБ «Волнорез».

В основе автомобиля лежит платформа отечественного внедорожника УАЗ 469. Вместо бензинового мотора установлен дизельный силовой агрегат. На машину могут быть установлены зенитные пулеметные установки, спаренные с крупнокалиберным пулеметом КПВТ.

Основным преимуществом нового автомобиля разработчик назвал ходовые качества и неприхотливость в обслуживании.

На сегодняшний день почти готов первый экземпляр автомобиля.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск обновленных бронеавтомобилей «Ахмат».

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