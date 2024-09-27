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Названы пять машин, которые автопроизводители своровали друг у друга

Россиянам перечислили пять авто, которые заводы скопировали друг у друга

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Н.Шарандо/РИА «Новости»

Многие отечественные и зарубежные автозаводы копировали модели машин друг у друга. О некоторых из них рассказал журнал «За Рулем».

К примеру, автомобиль Tatra 11 стал прототипом для советского НАМИ-1. У отечественной версии сохранилась хребтовая рама, мотор V2 и задняя подвеска на поперечной рессоре. Однако советская машина популярностью не пользовалась — было выпущено менее 400 экземпляров.

Тем временем Ford 40 1933 модельного года стал прототипом для ГАЗ-М1. Издание отмечает, что машины похожи даже внешне. Однако оснащение было разным: Ford получил мотор V8, а отечественная модель — «четверку» на 3,3 л.

Также создатели седанов Ленинград-1, которые появились в 1933 году, вдохновлялись зарубежными Buick-32-90. Однако наладить серийное производство «клонов» не получилось. Сходства имеют и Opel Kapitan с ГАЗ-М20 Победа. «За Рулем» обращает внимание, что конструкция несущего кузова и передней подвески была заимствована. При этом двигатели у моделей совершенно разные.

А вот британский Standard Vanguard и польский Warszawa 223 создали, взяв за основу советскую Победу.

До этого дилеры автопроизводителя ГАЗ начали продажи новой версии модели «Газель NN» с односкатными задними колесами.

Отмечается, что односкатная машина лучше маневрирует, у такой версии меньше расход топлива. Кроме того, из-за меньшей ширины колесных арок увеличивается полезный объем кузова. Автомобиль отличается увеличенным задним свесом. Также у такой модификации задние двери могут открываться на угол 270 градусов. Автомобили оснащаются дизельными моторами мощностью 150 л.с. и шестиступенчатыми механическими коробками передач.

Ранее была названа дата продаж полноприводной «Газели NN».

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