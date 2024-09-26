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Стало известно, при каком условии АвтоВАЗ лишит водителя Lada гарантии на детали

АвтоВАЗ заявил, что водителей Lada лишают гарантии на сломанные из-за ДТП агрегаты

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» прекращает действие гарантии на некоторые запчасти Lada после ДТП. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн».

«При попадании в ДТП и проведении ремонта в рамках страхового случая гарантийные обязательства изготовителя на автомобиль продолжают действовать, но на узлы и агрегаты, поврежденные при ДТП, гарантия изготовителя утрачивает свою силу», — заявил производитель.

Также «АвтоВАЗ» напомнил, что гарантия на авто обязует дилеров проводить ремонт или замену компонентов, которые имеют производственные дефекты.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» реализовал в августе 38,2 тыс. автомобилей, что на 15% больше, чем в июле.

В августе было продано 11,5 тыс. Lada Vesta, что почти на 73% больше, чем в том же месяце 2023-го. С начала года в России реализовано 84,2 тыс. Vesta.

Также за август продано 1,5 тыс. Lada Largus (универсалов и грузовых фургонов). Lada Granta за месяц разошлась тиражом 16,7 тыс. машин, также россияне купили 3,7 тыс. внедорожников Lada Niva Legend и 4,2 тыс. Lada Niva Travel.

Ранее «АвтоВАЗ» начал красить обновленные Lada Niva Legend в новый цвет.

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