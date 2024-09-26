Стало известно, при каком условии АвтоВАЗ лишит водителя Lada гарантии на детали

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» прекращает действие гарантии на некоторые запчасти Lada после ДТП. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн».

«При попадании в ДТП и проведении ремонта в рамках страхового случая гарантийные обязательства изготовителя на автомобиль продолжают действовать, но на узлы и агрегаты, поврежденные при ДТП, гарантия изготовителя утрачивает свою силу», — заявил производитель.

Также «АвтоВАЗ» напомнил, что гарантия на авто обязует дилеров проводить ремонт или замену компонентов, которые имеют производственные дефекты.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» реализовал в августе 38,2 тыс. автомобилей, что на 15% больше, чем в июле.

В августе было продано 11,5 тыс. Lada Vesta, что почти на 73% больше, чем в том же месяце 2023-го. С начала года в России реализовано 84,2 тыс. Vesta.

Также за август продано 1,5 тыс. Lada Largus (универсалов и грузовых фургонов). Lada Granta за месяц разошлась тиражом 16,7 тыс. машин, также россияне купили 3,7 тыс. внедорожников Lada Niva Legend и 4,2 тыс. Lada Niva Travel.

Ранее «АвтоВАЗ» начал красить обновленные Lada Niva Legend в новый цвет.