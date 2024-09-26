Узбекистанец пожарил люля-кебаб прямо в салоне автомобиля и попал на видео

В Узбекистане водитель автомобиля Jetour решил приготовить люля-кебаб прямо в салоне машины. Видео опубликовал Telegram-канал «Кетмень — Новости Узбекистана».

Судя по видео, для мангала водитель использовал корку арбуза, которую застелил фольгой. Люля-кебаб жарился на углях, пока машина ехала по городу. Затем водитель и его пассажир так же на ходу съели приготовленный ужин. О том, могла ли испортиться обивка салона авто после приготовления блюда на углях, не сообщается.

До этого в Копейске Челябинской области задержали местного жителя, который угнал автомобиль доставщика еды, пока тот относил клиенту заказанный шашлык.

«Мужчина привез заказ и пока заносил еду в адрес, неизвестный уехал на его авто – водитель опрометчиво оставил ключ в замке зажигания. Однако далеко злоумышленнику скрыться не удалось: транспортное средство заглохло», — отмечается в сообщении полиции.

Кроме того, 21-летнему угонщику не удалось убежать от полицейских, потому что он был пьян. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье об угоне. Ранее он был судим за кражу у 87-летней женщины.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии мужчина «прокачал» свой автомобиль крышкой от мусорного бачка.