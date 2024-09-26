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В Северной Осетии мужчина «прокачал» свой автомобиль крышкой от мусорного бачка

В Северной Осетии мужчина сделал антикрыло для «Волги» из крышки мусорного бачка

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Телеграм-канал Mash Gor

Водитель из Северной Осетии решил сделать тюнинг для своего автомобиля «Волга» и установил на него крышку от мусорного бака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor. Конструкция выглядит как антикрыло.

«Этот необъяснимый тюнинг заметили коммунальщики из Владикавказа, когда убирали улицу. Пустились на поиски обезглавленного контейнера — жертва обнаружилась неподалеку на Тельмана», — говорится в сообщении.

Судя по видео на канале, владелец «Волги» установил крышку на рейлинги и привязал веревкой.

До этого эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, почему советские автомобилисты заливали в фары тормозную жидкость.

Как правило, автомобилисты заливали внутрь фар около 20 г тормозной жидкости марки БСК красного цвета либо жидкости «Нева» желтого. Считалось, что эта мера должна снизить концентрацию влаги в фаре и препятствовать ее запотеванию. Эксперты НИИ автомобильной электроники и электрооборудования (НИИАЭ) в 1990 году провели исследование работы фары ФГ-140 от «Жигулей» с тормозной жидкостью и пришли к выводу, что ее наличие ухудшало дальность освещения на 20%.

Ранее тюнинг-фирма из Тольятти превратила «Ниву» в багги для перевозки бойцов.

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