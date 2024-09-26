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GAC представит новый большой седан с автопилотом

GAC показал седан Trumpchi 1 Concept с автопилотом для города

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carnewschina.com

Компании GAC и Huawei показали совместно разработанный автомобиль Trumpchi 1 Concept. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина концепта составляет 5100 мм, а колесная база — 3000 мм. Диаметр колесных дисков — 21 дюйм. В оснащение вошел автопилот Qiankun ADS третьего поколения: он способен провести автомобиль по городским улицам, умеет распознавать различные препятствия и самостоятельно парковать автомобиль.

Запас хода серийного автомобиля на базе концепта Trumpchi 1 Concept составит 300 км. Машина получит 800-вольтовую систему и батарею емкостью 56 кВт.ч.

До этого стало известно, что в Китае начался прием заказов на самый большой в истории кроссовер Smart. Модель Smart #5 по предзаказу предлагается минимум за 245 тыс. юаней (3,2 млн рублей).

Smart #5 построен на платформе SEA от Geely c 800-вольтовой электросистемой, он выпускается с одним или двумя электродвигателями. Одномоторный кроссовер выдает 335 л.с. или 358 л.с. В двухмоторном варианте силовая установка развивает от 579 до 637 л.с. Самая мощная версия Smart называется Brabus Performance.

Ранее сообщалось, что SAIC показал концептуальное купе Light of Asean с дверями «крыло чайки».

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