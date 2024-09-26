Проезд по платным дорогам для гибридов предложили сделать бесплатным

Депутат Госдумы Ярослав Самылин выступил с предложением предоставить право владельцам гибридных автомобилей использовать платные автодороги бесплатно. Соответствующее обращение направлено в Минтранс. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю необходимым рассмотреть инициативу о предоставлении права владельцам гибридных автомобилей использовать платные автодороги бесплатно. Аналогичная мера сейчас действует в отношении владельцев электромобилей», — указал депутат в письме.

До этого стало известно, что депутаты из комитета по промышленности и торговле Госдумы обратились в Минтранс с предложением снизить для мотоциклистов тарифы на проезд по платным автомагистралям.

Зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов в своем письме на имя главы Минтранса Романа Старовойта предложил выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и установить для них сниженные тарифы. Он указал, что у мотоциклов и легковых автомобилей различны технические параметры и урон, наносимый дорожному полотну, несоизмерим.

В Северо-Западной концессионной компании (концессионер участка трассы М-11 «Нева) сообщили, что введение отдельной категории оплаты проезда для мотоциклистов сейчас технически невозможно, оно потребует серьезной доработки системы и законодательных изменений.

Ранее сообщалось, что комитет ГД одобрил закон о штрафах до пяти тысяч рублей за опасное вождение.