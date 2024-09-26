Haval со второй попытки запустил продажи внедорожника H9

Китайская компания Haval со второй попытки вывела на домашний рынок новое поколение внедорожника H9. Об этом сообщает carnewschina.com. Продажи должны были начаться 19 сентября, но их перенесли из-за недостаточно креативной рекламной компании.

Длина автомобиля — 5070 мм, колесная база — 2850 мм. Максимальный дорожный просвет составляет 224 мм. Судя по официальным изображениям, очевидной разницы в дизайне между китайской версией автомобиля и моделью для других стран нет. Спереди по-прежнему можно увидеть решетку радиатора, украшенную толстыми горизонтальными хромированными полосами со встроенным в нее логотипом бренда Haval. Не изменилась форма и квадратных фар с круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями.

Модель отличают широкие колесные арки, высокая линия капота, большие боковые зеркала, крупные бамперы, рейлинги на крыше и бокс для хранения вещей на задней двери.

Автомобиль в Китае предлагается с бензиновым мотором мощностью 221 л.с., а также дизельным агрегатом с отдачей 184 л.с. В первом случае мотор будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а во втором — с девятиступенчатой. Привод исключительно полный.

Стартовая цена Haval H9 — 206 тыс. юаней (2,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи Chery Tiggo 9, который появится в России.