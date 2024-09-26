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На видео попала месть фитнес-тренера, обидевшегося на 50-летнюю любовницу за измены

Появилось видео с местью фитнес-тренера, испортившего авто 50-летней любовницы

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Телеграм канал «Baza»

В Уфе 25-летний фитнес-тренер решил отомстить 50-летней любовнице, облив ее автомобиль Audi зеленой краской и обклеив машину листовками с оскорблениями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В марте 2023 года 50-летняя Лиана познакомилась в фитнес-клубе с 25-летним тренером Евгением. Они быстро нашли общие интересы: в скором времени у пары вспыхнул страстный роман, несмотря на существенную разницу в возрасте», — говорится в публикации.

Отмечается, что женщина помогала возлюбленному с финансами и свозила его на отдых. Тренер, в свою очередь, красиво ухаживал за избранницей. Однако роман закончился со скандалом спустя три месяца, когда выяснилось, что Евгений женат и скоро станет отцом.

Впоследствии Лиана обнаружила свой автомобиль залитым краской и обклеенным листовками, в которых тренер обвинил женщину в связях с женатыми мужчинами. Акт вандализма был снят на камеры видеонаблюдения. Хозяйка машины подала на Евгения заявление в полицию.

До этого магаданские правоохранители задержали бульдозериста, который приревновал жену и разнес поселок.

«В конце апреля мужчина вернулся из командировки и, не обнаружив дома свою супругу, употребил спиртное и поехал искать ее на автомобиле. Предположив, что жена может находиться на территории одного из предприятий, ревнивый муж подъехал к шлагбауму, а когда охранник отказался его впускать, то он протаранил преграду», — рассказали в полиции.

В результате ревнивый супруг на внедорожнике стал крушить все на пути.

Ранее суд не стал лишать свободы водителя, сбившего шесть пешеходов в Санкт-Петербурге.

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