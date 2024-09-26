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Россиянам рассказали, зачем в автомобиле нужны бутафорские выхлопные трубы

Автоэксперт Колодочкин: фальшвыхлоп предохраняет пластиковый бампер от нагрева

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Depositphotos

Многие автопроизводители устанавливают на свои автомобили бутафорские выхлопные трубы. Об этом заявил автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Конкретное исполнение бывает разное: у одних труба выхлопа просто смотрит в землю, у других глядит в бампер, но с декоративной частью не соединяется. В основе такого подхода – как дизайнерские изыски, так и здравый смысл. Горячая выхлопная труба располагается подальше от пластика, а сам фальшвыхлоп всегда остается чистеньким и эффектно выглядит», — сказал Колодочкин.

До этого директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что стук в моторе — это серьезная проблема, которая может указывать на различные неисправности.

Стук в двигателе появляется в случае износа поршней, колец или стенок цилиндров. Это может привести к потере компрессии, повышенному расходу масла и, как следствие, к серьезной потере мощности мотора и к возможному разрушению механизмов.

Вызвать стук в двигателе может и неисправность клапанов. Если зазор между клапаном и толкателем увеличен, это приводит к интенсивному износу обеих деталей с последующими непредсказуемыми последствиями, пояснил Стрельбицкий.

Стучать двигатель может и из-за проблем с системой зажигания или питания, предупредил эксперт. Плохое топливо вызывает детонацию, что может проявляться в форме характерного стука и указывает на более серьезные неисправности.

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