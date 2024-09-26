«АвтоВАЗ» приостановил выпуск Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приостановил выпуск автомобилей Lada Vesta. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«25 сентября в 9.00 линия сборки автомобилей Vesta была остановлена. Вторая смена также не занимается производством автомобилей, подвело производство коробок передач, персонал перераспределен в другие подразделения», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что более 12 тыс. собранных Lada Vesta NG выставлены на закрытой территории у завода «Лада Запад Тольятти».

Транспортные средства после схода с конвейера оставляют на площадке около КПП 16. При этом в начале прошлой недели там находилось около 10 тыс. машин, а сейчас их количество возросло на 2 тыс.

18 сентября Avtograd News сообщал, что скопление машин связано с неполадками российской ESP : из-за нее электроника может периодически «лагать», а тормозная система работает некорректно.

В конце августа портал писал о том, что при снятии клеммы с аккумулятора Lada Vesta возможно возгорание автомобиля.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, пересадят ли чиновников на новые Lada Aura.