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«АвтоВАЗ» приостановил выпуск Lada Vesta

На «АвтоВАЗе» приостановили выпуск Lada Vesta из-за нехватки коробок передач

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приостановил выпуск автомобилей Lada Vesta. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«25 сентября в 9.00 линия сборки автомобилей Vesta была остановлена. Вторая смена также не занимается производством автомобилей, подвело производство коробок передач, персонал перераспределен в другие подразделения», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что более 12 тыс. собранных Lada Vesta NG выставлены на закрытой территории у завода «Лада Запад Тольятти».

Транспортные средства после схода с конвейера оставляют на площадке около КПП 16. При этом в начале прошлой недели там находилось около 10 тыс. машин, а сейчас их количество возросло на 2 тыс.

18 сентября Avtograd News сообщал, что скопление машин связано с неполадками российской ESP : из-за нее электроника может периодически «лагать», а тормозная система работает некорректно.

В конце августа портал писал о том, что при снятии клеммы с аккумулятора Lada Vesta возможно возгорание автомобиля.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, пересадят ли чиновников на новые Lada Aura.

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