В очередной раз отложен запуск Crew Dragon с россиянином

Запуск корабля Crew Dragon, в котором участвуют космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг, перенесен с 26 на 28 сентября. Об этом сообщает американское космическое агентство.

Причиной переноса миссии Crew-9 стало неблагоприятное погодное состояние в районе мыса Канаверал во Флориде, где ожидаются сильные ветры и проливные дожди из-за тропического шторма «Элен».

Изначально старт Crew Dragon с Горбуновым и Хейгом намечен на 25 сентября, затем перенесен на 26-е.

Количество членов экипажа Crew-9 было сокращено вдвое, поскольку в феврале 2025 года на Crew Dragon должны вернуться астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые прибыли на МКС на Starliner.

15 сентября многоразовый космический корабль Crew Dragon с четырьмя туристами успешно приводнился в Мексиканском заливе к юго-западу от Флориды. Спускаемая капсула корабля совершила мягкое приводнение с использованием парашютной системы в 03:36 по времени Восточного побережья США (10:36 мск).

За три дня до этого SpaceX сообщала, что в космос впервые в истории вышли непрофессиональные астронавты — ими стали участники коммерческой миссии Polaris Dawn. Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида 10 сентября в 05:24 (12:24 мск). В рамках коммерческой миссии Polaris Dawn корабль находился на околоземной орбите в течение пяти дней. На борту пребывали бизнесмен Джаред Айзекман, отставной пилот ВВС США Скотт Потит, а также инженеры Анна Менон и Сара Джиллис.

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