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Водитель Toyota Camry устроила ДТП в центре Москвы, есть пострадавшие

«Осторожно, Москва»: Toyota Camry устроила массовое ДТП в центре Москвы

Черный автомобиль Toyota Camry попал в ДТП в центре Москвы, рядом с РГГУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» и публикует видеозапись последствий инцидента.

По его данным, в аварии есть пострадавшие: травмы получили девушка 25 лет, женщина 40 лет и мужчина. Об их состоянии не сообщается. На место прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе врачи скорой помощи.

На кадрах видно, что черный автомобиль Toyota Camry стоит на тротуаре, также видны поваленные деревья. Очевидица сообщила за кадром, что также разбиты две машины.

До этого в Санкт-Петербурге автомобиль Hongqi напоролся на доски из ограждения строительной площадки. Водитель машины заявил, что в строительные леса его автомобиль направила электронная система помощи водителю. Салон Hongqi оказался насквозь прошит доской.

Ранее чебоксарцу не понравилось, как прохожий смотрел на его автомобиль, и он напал на мужчину с пистолетом.

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