В Китае представили купе с необычными дверями

Совместное предприятие SAIC и GM показало футуристическое электрическое купе Light of Asean. Об этом сообщает carnewschina.com.

Asean — это ассоциация азиатских государств, в которую входят десять стран, включая Индонезию, Таиланд, Малайзию, Вьетнам и Камбоджу. Именно в этих странах планируется продавать автомобиль, который будет построен на базе концепта.

К характерным особенностям автомобиля можно отнести Y-образную световую подпись спереди, напоминающую шоу-кар Lancia Pu+Ra HPE, а также подъемные задние двери типа «крыло чайки», которые открываются вместе с секциями крыши.

До этого стало известно, что в Китае начался прием заказов на самый большой в истории кроссовер Smart. Модель Smart #5 по предзаказу предлагается минимум за 245 тыс. юаней (3,2 млн рублей).

Smart #5 построен на платформе SEA от Geely c 800-вольтовой электросистемой, он выпускается с одним или двумя электродвигателями. Одномоторный кроссовер выдает 335 л.с. или 358 л.с. В двухмоторном варианте силовая установка развивает от 579 до 637 л.с. Самая мощная версия Smart называется Brabus Performance.

Ранее стало известно, что новый кроссовер Omoda C7 появится в России в 2025 году.