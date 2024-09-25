«Мотор» назвал три важные опции автомобиля для россиян

Самыми нужными опциями в автомобилях россияне считают «зимний пакет», в котором есть подогрев сидений, руля и лобового стекла: 51% автомобилистов считают его необходимым. Об этом сообщает «Мотор» со ссылкой на исследование «Росгосстраха».

Еще 30% респондентов отметили, что для них важен в машине климат-контроль, четверть заявили о желании иметь в авто функцию автозапуска. Кроме этого, важно наличие ключа бесконтактного доступа (18% опрошенных), панорамной крыши (13,5%) и голосового управления (11%).

До этого эксперты агентства J.D. Power заявили, что качество китайских автомобилей за последние годы повысилось.

Уровень качества авторы исследования измерили параметром PP100 (problems per 100), обозначающим количество заявленных проблем на 100 опрошенных.

Лидером рейтинга среди китайских автомобилей стала Chery с результатом 203 РР100. Качество выше среднего также показали автомобили Geely (204 PP100) и GAC (206 PP100). В конце списка уровня удовлетворенности клиентов качеством находятся FAW, Haval, Venucia.

Для сравнения, у BMW по итогам опроса — 213 PP100, а у Audi и Mercedes-Benz — 215 PP100.

Ранее стало известно, сколько россиян владеет отечественными автомобилями.