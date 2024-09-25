Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Мотор» назвал три важные опции автомобиля для россиян

«Мотор»: россиянам нужнее всего в автомобиле подогрев сидений

close
Depositphotos

Самыми нужными опциями в автомобилях россияне считают «зимний пакет», в котором есть подогрев сидений, руля и лобового стекла: 51% автомобилистов считают его необходимым. Об этом сообщает «Мотор» со ссылкой на исследование «Росгосстраха».

Еще 30% респондентов отметили, что для них важен в машине климат-контроль, четверть заявили о желании иметь в авто функцию автозапуска. Кроме этого, важно наличие ключа бесконтактного доступа (18% опрошенных), панорамной крыши (13,5%) и голосового управления (11%).

До этого эксперты агентства J.D. Power заявили, что качество китайских автомобилей за последние годы повысилось.

Уровень качества авторы исследования измерили параметром PP100 (problems per 100), обозначающим количество заявленных проблем на 100 опрошенных.

Лидером рейтинга среди китайских автомобилей стала Chery с результатом 203 РР100. Качество выше среднего также показали автомобили Geely (204 PP100) и GAC (206 PP100). В конце списка уровня удовлетворенности клиентов качеством находятся FAW, Haval, Venucia.

Для сравнения, у BMW по итогам опроса — 213 PP100, а у Audi и Mercedes-Benz — 215 PP100.

Ранее стало известно, сколько россиян владеет отечественными автомобилями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами