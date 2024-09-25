Россиянам перечислили слабые стороны Hyundai Santa Fe

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо рассказал о минусах кроссовера Hyundai Santa Fe третьего поколения.

«В Hyundai Santa Fe третьего поколения (DM) больше всего критики обрушивается на лакокрасочное покрытие кузова, которое не обеспечивает надежной защиты от гравия с дороги. Особенно слабые места на кузове вокруг ветрового стекла», — отметил эксперт.

Кроме того, на Santa Fe может возникать стук рулевой рейки. Также, задняя подвеска имеет малый ход, из-за чего на больших ямах может произойти пробой.

До этого стало известно, что самый надежный мотор Chevrolet — B15D2 объемом 1,5 литра и мощностью 105-107 л.с. Его ресурс составляет не менее полумиллиона километров.

Агрегат имеет алюминиевый блок цилиндров и двухрядное V-образное расположение 16 клапанов в ГБЦ (на каждый цилиндр приходится два впускных и два выпускных клапана). Работа клапанов обеспечивается гидротолкателями, привод распредвалов цепной, а фазовозвращатели отсутствуют. Почти все технические решения, использованные в этом двигателе, обеспечивают его малофорсированность и надежность.

Моторы B15D2 устанавливались на автомобили Chevrolet Cobalt (бывший Chevrolet Aveo) и Daewoo Gentra (бывший Chevrolet Lacetti).

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