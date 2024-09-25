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Автомобильная авария парализовала движение на ТТК в Москве

На ТТК в Москве частично перекрыто движение из-за аварии с грузовиком

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Агентство «Москва»

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на Третьем транспортном кольце в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне ТТК (в районе ул. Сущевский Вал, д. 16с1) столкнулись автомобиль и грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта осуществляется по 3 полосам из 5. Наблюдается пробка длиной 5,3 км. В ведомстве автомобилистов призвали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого стало известно, что в Великом Новгороде пикап Toyota Hilux врезался в автомобиль ДПС, в результате чего двое сотрудников автоинспекции были госпитализированы.

Инцидент произошел на улице Псковской. 57-летний водитель Toyota Hilux, проезжая регулируемый перекресток на красный свет, столкнулся с патрульным автомобилем «Лада Веста».

В этот момент машина ДПС, за рулем которой находился 29-летний инспектор, спешила на место аварии в Псковском микрорайоне и использовала световые и звуковые сигналы. В результате патрульный автомобиль также попал в ДТП.

Одного из инспекторов удалось извлечь из автомобиля только с помощью специальной техники.

Ранее россиянам рассказали, что категорически запрещено делать в дорожных заторах.

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