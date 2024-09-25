Чебоксарец напал с пистолетом на прохожего, посмотревшего на его автомобиль

В Чебоксарах автовладелец напал с пистолетом на прохожего, потому что ему не понравилось, как тот смотрел на его автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Чувашии.

Нападение произошло 2 августа 2023 года на улице Шумилова в Чебоксарах, сейчас 42-летнего мужчину будут судить за хулиганство с использованием оружия и с угрозой применения насилия.

«Между обвиняемым и другим мужчиной произошел конфликт по малозначительному поводу, поскольку ему не понравилось, каким взглядом смотрели на его автомобиль», — отмечается в сообщении ведомства.

После этого автовладелец достал охолощенный пистолет, выстрелил в воздух, а затем направил оружие на оппонента, сопровождая свои действия угрозами. Нападавшего задержали полицейские спустя непродолжительное время.

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