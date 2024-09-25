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В России стартовали продажи Geely Tugella под маскировочным брендом Knewstar

В России начались продажи Knewstar 001, который сменил Geely Tugella

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Knewstar

В России стартовали продажи кроссовера Knewstar 001, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Knewstar 001 пока является единственным в модельной линейке нового бренда. Он предлагается в трех комплектациях Luxury, Flagship и Flagship Sport. Базовая версия с мотором 2.0 мощностью 200 л.с., 8-ступенчатой АКП и полным приводом стоит 3,8 млн рублей, средняя комплектация — 4 млн рублей. В максимальной комплектации автомобиль оснащается двигателем мощностью 238 л.с. и предлагается по цене 4,1 млн рублей.

Knewstar 001 производится на заводе в Харбине и доставляется в Россию по железной дороге. Кроссовер незначительно отличается внешне и совпадает по техническим характеристикам с Geely Tugella, покинувшей российский рынок с запуском Knewstar.

О новом бренде Knewstar подробно писала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что Knewstar 001 оказался дешевле Geely Tugella.

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