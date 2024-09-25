Россиянам рассказали, что по цене Lada e-Largus можно купить Tesla с автопилотом

В США за сумму, за которую «АвтоВАЗ» продает электрический универсал Lada e-Largus (3,9 млн рублей без учета скидки от государства), можно купить более современный и технологичный автомобиль Tesla с автопилотом. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«За эти деньги можно купить себе новую Tesla в Америке или с пробегом в России, даже с учетом нашей безумной растаможки. Например, Model 3. И если убрать из нее задний ряд, то это будет гораздо более вместительный автомобиль, чем электрический Largus. Плюс Tesla едет лучше и уровень комфорта несопоставим. Нужно понимать, что за 4 млн рублей мы получаем «весла» в дверях вместо стеклоподъемников. Это реликтовое ископаемое», — сказал Шапарин.

По его мнению, основными потребителями Lada e-Largus станут административные ведомства, которых будут принуждать к этому. Дальше эти машины начнут поставлять в такси. Обычному же человеку такая машина не нужна, потому, что любой электромобиль с гораздо высокими характеристиками будет стоить дешевле, отметил эксперт.

«АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное производство электромобиля Lada e-Largus 25 сентября. Машина будет продаваться по цене от 3,9 млн рублей без учета субсидий.

Для пассажирской версии запас хода составляет 420 км, грузовая доступна в двух вариантах, с одним или двумя аккумуляторами. Запас хода фургона составит 320 или 400 км.

Ранее стало известно, что в России зафиксировали бум спроса на гибриды и электромобили.