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В Госдуме объяснили необходимость индексации размера утильсбора

Депутат Гутенев: индексация размера утильсбора является необходимой мерой

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hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

Утилизационный сбор в России, размер которого проиндексируют с 1 октября, направлен на остановку экспансии отечественного авторынка зарубежными производителями. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

По его словам, эта мера является «вынужденной, но запоздалой». Депутат напомнил, что данный сбор не индексировали в течение длительного периода, что привело к тому, что на российском рынке стало слишком много зарубежных, в первую очередь китайских автомобилей.

«В условиях беспрецедентно низкой процентной ставки и поддержки экспорта, которые есть в Китае, они демпингуют и захватывают наш рынок. Если в количественном выражении АвтоВАЗ выглядит еще весьма прилично, контролируя значительную долю рынка, то по ценовым показателям отечественные машины занимают чуть больше 10% нашего рынка. Это критичная граница, которую не надо давать переступать», — сказал Гутенев.

Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на Конвенции РОАД до этого рассказал «Газете.Ru», что утвержденное постановлением правительства России повышение ставок утилизационного сбора приведет к серьезному подорожанию автомобилей.

Ранее россиянам рассказали о последствиях индексации размера утильсбора.

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