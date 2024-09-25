Названа средняя стоимость ОСАГО в России

В России средняя стоимость полиса ОСАГО для водителей категории «В» составляет 6,5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса «Сравни».

«По данным финансового маркетплейса »'Сравни»', на данный момент средняя стоимость полиса ОСАГО категории »'В»' составляет 6,5 тыс. рублей, при этом динамика средней цены к прошлому году составила -7%», — указали в маркетплейсе.

Аналитики сервиса отмечают, что в декабре средняя цена полиса ОСАГО может еще снизиться на 500 рублей.

До этого сообщалось, что в России стоимость ОСАГО должна вырасти минимум на 30% из-за цен на автозапчасти. Об этом предупредил Национальный автомобильный союз (НАС).

Отмечается, что эксперты объединения возмущены ценами на страховку в России, которые могут быть в пять раз дороже, чем в Белоруссии, несмотря на похожее законодательство и характер ДТП. Директор НАС Антон Шапарин подчеркнул, что доступность деталей для авто в двух странах также почти одинаковая.

«Возьмем типичного владельца (старше 25 лет, за рулем он больше двух лет) Kia Rio 2020 года выпуска с двигателем мощностью 122 л.с. Для него полис будет стоить 9,1–13,8 тыс. рублей, для аналогичного белоруса — примерно 3 тыс. в пересчете на российские деньги», — заявили эксперты.

Ранее россиянам объяснили, как получить деньги при ДТП без ОСАГО.