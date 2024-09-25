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В России сократились запасы новых китайских автомобилей

«Ъ»: дилеры снизили закупки китайских авто перед их подорожанием

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В преддверии подорожания автомобилей из-за повышения утильсбора и ожидаемого снижения спроса на них дилеры перестали наращивать складские запасы новых китайских автомобилей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В компании «Газпромбанк Лизинг» изданию рассказали, что к концу сентября 2024 года складские запасы новых китайских легковых машин у дилеров и импортеров снизились до 60 тыс. штук против рекордных 94 тыс. штук, которые находились на складах в феврале.

Директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинга» Вячеслав Михайлов пояснил, что снижение запасов новых китайских машин происходит из-за активной распродажи автомобилей, завезенных в конце прошлого года и начале нынешнего, а также прогнозируемого снижения потребительской активности из-за увеличения ставки ЦБ и утилизационного сбора на автомобили. На этом фоне дилеры отказались от затоваривания складов.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начал продавать со скидкой Lada Largus.

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