В России могут начать штрафовать за курение электронных сигарет за рулем

Водителей в России могут начать штрафовать на 1,5 тысячи рублей за курение электронных сигарет за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас камеры фиксируют нарушение, когда замечают смартфон у уха. Министерство транспорта предлагает расширить перечень до «всех устройств», поскольку руки должны быть полностью свободны во время вождения и быть на руле.

В Национальном автомобильном союзе каналу рассказали, что речь идет об электронных сигаретах, телефоне и других устройствах. Также обсуждают вопрос об обычных сигаретах, но его нужно рассматривать отдельно.

До этого стало известно, что в Татарстане запустили обновленный сервис «Народный инспектор». За сообщение в нем о нарушении ПДД татарстанцы будут получать вознаграждение в размере 25% от штрафа.

В частности, почти 1,5 тыс. рублей можно получить за видео с выездом автомобиля на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления. 1,1 тыс. рублей — за видео с загрязнением окружающей среды отходами производства. 300 рублей — размер вознаграждения за видео с непристегнутым водителем или пассажиром машины. За видео водителя за рулем с телефоном можно получить 435 рублей.

Выплаты производятся в безналичной форме не позднее 40 рабочих дней после вступления постановления в законную силу.

Ранее стало известно, погасит ли ГИБДД штрафы граждан с камер в зонах атаки ВСУ.