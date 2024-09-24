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Выяснилось, когда появятся две новые версии Lada Largus

«РГ»: выпуск семиместной версии Lada Largus начнется до конца 2024 года

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Lada

Выпуск семиместных автомобилей Lada Largus, а также версии Cross начнется до конца 2024 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Костромина.

«Largus — это уникальный автомобиль по своим характеристикам. У него есть свои поклонники как среди частных, так и корпоративных клиентов. Семиместную версию модели мы ожидаем в четвертом квартале. Как и кроссовую», — сказал топ-менеджер.

Выпуск наладят на заводе в Ижевске. Точная дата запуска производства будет объявлена позже.

До этого Костромин заявлял, что 25 сентября начнется производство электрической модели e-Largus.

Весной 2023 года «АвтоВАЗ» показывал предсерийный вариант e-Largus. Автомобиль оснастили литий-ионными батареями и электромотором мощностью 150 л.с., на одном заряде он способен преодолеть до 400 км. Разгон до 100 км/час занимает менее 10 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Машину полностью адаптируют под российский климат. Также e-Largus будет состоять на 50% из отечественных компонентов.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» опроверг планы по перезапуску производства Renault Logan и Sandero в Петербурге.

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