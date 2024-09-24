«АвтоВАЗ» опроверг планы по перезапуску производства Renault Logan и Sandero

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не планирует перезапускать производство автомобилей Renault Logan и Sandero в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на директора по связям с общественностью «АвтоВАЗа» Сергея Ильинского.

«Компания «АвтоВАЗ» никаким образом не связана с заводом «Автозавод Санкт-Петербург». Вокруг «АвтоВАЗа» всегда огромное количество слухов, которые мы предпочитаем не комментировать. «АвтоВАЗ» не объявлял ни подобных планов, ни какой-то конкретики по поводу запуска модели Renault на каком бы то ни было заводе», — сказал Ильинский.

23 сентября Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщил, что «АвтоВАЗ» планирует перезапустить производство Renault Logan и Sandero третьего поколения.

«Эти модели готовы к производству на 75%, довольно быстрая постановка на конвейер одноплатформенной Лады Искра это подтверждает. На момент ухода Renault готовность Искры была даже меньше, чем у Логана», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что выпускать Logan и Sandero будут в Петербурге под брендом XCite.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» реализовал в августе 38,2 тыс. автомобилей, что на 15% больше, чем в июле.

В августе было продано 11,5 тыс. Lada Vesta, что почти на 73% больше, чем в том же месяце 2023-го. С начала года в России реализовано 84,2 тыс. Vesta.

Также за август продано 1,5 тыс. Lada Largus (универсалов и грузовых фургонов). Lada Granta за месяц разошлась тиражом 16,7 тыс. машин, также россияне купили 3,7 тыс. внедорожников Lada Niva Legend и 4,2 тыс. Lada Niva Travel.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Vesta Sportline с системой курсовой устойчивости.